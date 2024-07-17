Республиканцы уличили Байдена в слабости из-за украинского конфликта

Отказ администрации президента США Джо Байдена вести переговоры с Россией по Украине является проявлением слабости. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС функционер Республиканской партии, принимающий участие в ее национальном съезде в Милуоки.

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"Это однозначно является проявлением слабости, которую демонстрирует нынешняя администрация. Это именно та причина, по которой Дональд Трамп должен одержать победу на предстоящих выборах", - сказал он.



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При этом собеседник агентства изложил версию, согласно которой Трамп в случае победы на выборах "будет вести переговоры с позиции силы".

Республиканская партия на открывшемся в понедельник съезде утвердила Трампа и сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты на предстоящих выборах.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ остается открытой для любого диалога по Украине, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей. 14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, упомянув, в частности, вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, РФ считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.