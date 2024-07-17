Маск: Байдену при чтении речей не помогает даже телесуфлер

Американский предприниматель Илон Маск полагает, что президент США Джо Байден уже не в состоянии читать тексты своих выступлений даже с помощью телесуфлёра.

© РИА Новости / Стрингер

Об этом он написал в соцсети X, передаёт ТАСС.

«В настоящий момент он на самом деле значительно хуже, чем тот, кто просто считывает текст с суфлёра. Он не может прочитать даже с телесуфлера», — говорится в сообщении.



Байдена призвали пройти когнитивный тест

Ранее Маск после дебатов Байдена и кандидата в президенты США Дональда Трампа предположил, что Соединёнными Штатами никто не управляет.

Также Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа.