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Маск: Байдену при чтении речей не помогает даже телесуфлёр

Американский предприниматель Илон Маск полагает, что президент США Джо Байден уже не в состоянии читать тексты своих выступлений даже с помощью телесуфлёра.

Маск: Байдену при чтении речей не помогает даже телесуфлер
© РИА Новости / Стрингер

Об этом он написал в соцсети X, передаёт ТАСС.

«В настоящий момент он на самом деле значительно хуже, чем тот, кто просто считывает текст с суфлёра. Он не может прочитать даже с телесуфлера», — говорится в сообщении.

Байдена призвали пройти когнитивный тест

Ранее Маск после дебатов Байдена и кандидата в президенты США Дональда Трампа предположил, что Соединёнными Штатами никто не управляет.

Также Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа.

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