Байден заявил, что устал от Илона Маска
Президент США Джо Байден заявил, что «устал» от американского предпринимателя Илона Маска.
Об этом глава Белого дома написал в личном аккаунте в соцсети X.
«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков», — цитирует Байдена РИА Новости.
По словам президента, они пытаются купить выборы.
Ранее Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Также Маск заявил, что Байдену при чтении речей не помогает даже телесуфлёр.