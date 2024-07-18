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Байден заявил, что устал от Илона Маска

Президент США Джо Байден заявил, что «устал» от американского предпринимателя Илона Маска.

Байден заявил, что устал от Илона Маска
© globallookpress.com

Об этом глава Белого дома написал в личном аккаунте в соцсети X.

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков», — цитирует Байдена РИА Новости.

По словам президента, они пытаются купить выборы.

Ранее Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Также Маск заявил, что Байдену при чтении речей не помогает даже телесуфлёр.

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