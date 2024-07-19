Столтенберг заверил ЕС, что НАТО переживет второе президентство Трампа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью британской газете The Guardian, что западным странам нужно прекратить заниматься самовнушением о том, что альянс не переживёт возможный второй президентский срок Дональда Трампа.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Важно не заниматься самовнушением и предсказаниями о том, что приход новой администрации в Соединённых Штатах будет означать конец НАТО», — сказал он.



Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары западным оружием по объектам РФ

При этом Столтенберг подчеркнул, что такие же опасения были в 2016 году.

«Реальность в том, что НАТО сильнее, чем четыре года назад», — добавил генсек.



Ранее в Politico отмечали, что Трамп на посту президента может отказаться от расширения НАТО.

Кроме того, в Financial Times писали, что Трамп пригрозил выйти из НАТО в 2018 году из-за низких расходов Европы.