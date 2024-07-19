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Столтенберг назвал самовнушением Запада рассуждения о «конце НАТО» при Трампе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью британской газете The Guardian, что западным странам нужно прекратить заниматься самовнушением о том, что альянс не переживёт возможный второй президентский срок Дональда Трампа.

Столтенберг заверил ЕС, что НАТО переживет второе президентство Трампа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
«Важно не заниматься самовнушением и предсказаниями о том, что приход новой администрации в Соединённых Штатах будет означать конец НАТО», — сказал он.

Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары западным оружием по объектам РФ

При этом Столтенберг подчеркнул, что такие же опасения были в 2016 году.

«Реальность в том, что НАТО сильнее, чем четыре года назад», — добавил генсек.

Ранее в Politico отмечали, что Трамп на посту президента может отказаться от расширения НАТО.

Кроме того, в Financial Times писали, что Трамп пригрозил выйти из НАТО в 2018 году из-за низких расходов Европы.

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