Столтенберг заверил ЕС, что НАТО переживет второе президентство Трампа

Столтенберг назвал самовнушением Запада рассуждения о «конце НАТО» при Трампе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью британской газете The Guardian, что западным странам нужно прекратить заниматься самовнушением о том, что альянс не переживёт возможный второй президентский срок Дональда Трампа.
«Важно не заниматься самовнушением и предсказаниями о том, что приход новой администрации в Соединённых Штатах будет означать конец НАТО», — сказал он.
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При этом Столтенберг подчеркнул, что такие же опасения были в 2016 году.
«Реальность в том, что НАТО сильнее, чем четыре года назад», — добавил генсек.
Ранее в Politico отмечали, что Трамп на посту президента может отказаться от расширения НАТО.
Кроме того, в Financial Times писали, что Трамп пригрозил выйти из НАТО в 2018 году из-за низких расходов Европы.