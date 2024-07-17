В США назвали главную ошибку НАТО

Решение Североатлантического альянса пообещать Киеву членство вместо проработки мирного урегулирования конфликта с Москвой является худшим из возможных решений, сообщает The American Conservative со ссылкой на американского сенатора Рэнда Пола.

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По его словам, требования Альянса о том, что Украина однажды присоединится к НАТО, только стимулируют Россию продолжать конфликт. Политика блока, проводимая в основном администрацией президента США Джо Байдена, обеспечит продолжение боев на Украине, считает парламентарий.

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Он указал, что приглашать другие страны в Альянс можно только в том случае, если это повысит безопасность действующих членов. Присоединение Украины привело бы к прямо противоположному результату и увеличило риск прямой войны между НАТО и Россией.

Пол отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне администрация Байдена должна была найти в себе смелость поднять вопрос дипломатического предложения по мирному урегулированию.