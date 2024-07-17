Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ультиматумы коллективного Запада, предъявляемые Москве, обречены. Помимо этого политик представил российские оценки ситуации на Украине.

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«Лавров представил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, начиная с госпереворота 2014 года, подчеркнул обреченность попыток коллективного Запада предъявлять России различного рода ультиматумы», - сказано в сообщении МИД России по итогам встречи Лавров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.



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Переговоры прошли в Нью-Йорке на полях открытых дебатов Совбеза ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.

В ведомстве добавили, что РФ отметила «прогрессирующий отход» Швейцарии от принципов нейтралитета. Ибо страна присоединилась к антироссийским акциям Запада. «Акцентировано, что подобные действия официального Берна не могут не фиксироваться и не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», - указали в российском МИД.

Кстати, ранее сообщалось, что США и их союзникам необходимо восстановить отношения с Россией. Так считает журналист Дэвид Харвилиц.