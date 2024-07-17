Лавров: Ультиматумы Запада к России обречены
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ультиматумы коллективного Запада, предъявляемые Москве, обречены. Помимо этого политик представил российские оценки ситуации на Украине.
«Лавров представил принципиальные оценки развития ситуации на Украине, начиная с госпереворота 2014 года, подчеркнул обреченность попыток коллективного Запада предъявлять России различного рода ультиматумы», - сказано в сообщении МИД России по итогам встречи Лавров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом.
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Переговоры прошли в Нью-Йорке на полях открытых дебатов Совбеза ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.
В ведомстве добавили, что РФ отметила «прогрессирующий отход» Швейцарии от принципов нейтралитета. Ибо страна присоединилась к антироссийским акциям Запада. «Акцентировано, что подобные действия официального Берна не могут не фиксироваться и не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», - указали в российском МИД.
Кстати, ранее сообщалось, что США и их союзникам необходимо восстановить отношения с Россией. Так считает журналист Дэвид Харвилиц.