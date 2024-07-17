Судьбу членства Украины в НАТО при Трампе раскрыли

Украина не вступит в Североатлантический альянс (НАТО) в случае избрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом заявил сотрудник аналитического центра Independent Institute Билл Эверс в беседе с РИА Новости.

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«Начиная с Джорджа Буша были попытки принять Украину в НАТО. Думаю, Трамп и Вэнс будут более открыты к нейтральному статусу Украины на долгий срок», — раскрыл аналитик.



Стало известно условие вступления Украины в НАТО

По его словам, в условиях конфликта на Украине принимать страну в альянс опасно из-за пятой статьи устава НАТО, которая подразумевает нападение на одного из членов военного объединения как атаку на весь блок.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился исчезновением либо Украины, либо Североатлантического альянса.