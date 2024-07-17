Экс-сотрудницу ЦРУ обвиняют в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи

Бывшую сотрудницу ЦРУ Сью Ми Терри обвинили в сотрудничестве с разведкой Южной Кореи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление суда Южного округа Нью-Йорка.

В заявлении говорится, что женщина была завербована в 2013 году и поддерживала связи с Южной Кореей в течение 10 лет.

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В обмен на предоставление информации она получала различные предметы роскоши, включая дорогие сумки, оплату посещений изысканных ресторанов и значительные суммы денег для финансирования своих исследовательских программ.

В документе отмечается, что в июне 2023 года обвиняемая признала, что являлась «источником» для южнокорейской разведывательной службы и предоставляла ценную информацию.

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