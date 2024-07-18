Европарламент утвердит фон дер Ляйен на пост главы ЕК на второй срок

Депутаты Европейского парламента нового созыва на своей первой сессии в Брюсселе утвердят главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии на второй срок.

Ни у кого из серьезных аналитиков в Брюсселе нет ни малейших сомнений, что фон дер Ляйен на этот пост будет сегодня утверждена.

Этот день в институтах ЕС в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге срежиссирован так, чтобы ни одно даже малозначительное событие не отвлекло внимание европейских СМИ и общественности от голосования в ЕП, которое по форме больше напоминает коронацию. В четверг во всех руководящих институтах Евросоюза не будет ни единого публичного мероприятия, кроме сессии Европарламента. Да и сама сессия будет состоять лишь из речи фон дер Ляйен, ответных заявлений евродепутатов, голосования и объявления результатов.

Обычно таких заседаний за один сессионный день в Европарламенте проходит 5 или 6.

Согласно базовым соглашениям Евросоюза, которые в ЕС выполняют функцию конституции, глава Еврокомиссии назначается на эту должность раз в пять лет решением саммита глав государств и правительств стран Евросоюза (27-28 июня). Ни результаты выборов в Европарламент, ни голосование в ЕП на этот процесс не оказывают никакого прямого влияния. Даже на самом саммите Евросоюза кандидатура фон дер Ляйен была представлена на безальтернативной основе, никаких реальных оппонентов у нее не было.

Противники, или вернее, конкуренты фон дер Ляйен в Европе надеялись, что на саммите фронду лидеров против переназначения немецкой аристократки поднимет глава Европейского совета Шарль Мишель. Их острая взаимная неприязнь с фон дер Ляйен общеизвестна в Брюсселе. За последние полгода она достигла такого накала, что уже стала мешать административной работе институтов ЕС. Эти надежды не оправдались. Мишель - это уже списанная фигура европейской политики, и, хотя он действительно попытался предпринять робкую попытку помешать переназначению фон дер Ляйен, никакой поддержки лидеров ЕС он не получил.

Церемониал Европарламента

В практике ЕС процедура утверждения главы Еврокомиссии - это больше церемониал, попытка придать чисто административному назначению самого влиятельного чиновника в Европе демократический оттенок.

Во-первых, никогда в европейской практике и в более мирные годы Европарламент не голосовал против одобренного саммитом ЕС главы Еврокомиссии. Это и понятно, ведь Европейский парламент только выглядит, как законодательный орган, а в реальности он был и пока остается совещательным. Его резолюции не обязательны к исполнению. Он лишен важнейшей функции - права законодательной инициативы (зато эта функция есть у Еврокомиссии).

Во-вторых, фон дер Ляйен кандидат безальтернативный, причем показательно безальтернативный. То есть, если Европарламент и решился бы на беспрецедентное протестное голосование, это было бы голосование против политической определенности.

В-третьих, некоторый рост популярности крайне правых дал совершенно не тот результат, которого ждали некоторые наблюдатели не из ЕС. Националистически настроенные силы разных государств очень плохо ладят между собой, поэтому они не в состоянии создать даже общую фракцию в наднациональном Европарламенте.

Зато абсолютно глобалистские и построенные по сетевому наднациональному принципу партийные объединения классического спектра: неохристианско-демократическая партия власти ЕС - Европейская народная партия (EPP, оранжевые), социалисты (красные), неолибералы (голубые) и зеленые достаточно хорошо организованы, имеют в своих руках ведущие СМИ и считают как крайне правых, так и крайне левых своими главными идеологическими врагами. Сейчас все они поддерживают фон дер Ляйен. В ее лице они как раз и видят кандидата от европейской бюрократии, которая, по мнению центристов-глобалистов в Европе, только и способна спасти ЕС от хаоса изнутри и снаружи сообщества.

Даже умеренный рост популярности радикальных партий, способствует мгновенному росту дисциплины и готовности к совместным действиям всего спектра классических европейских партий против "общего врага" и претендента на власть. А "внешняя угроза", как ее позиционирует Брюссель, в лице России и конфликта на Украине заставляет евроглобалистов лишь теснее сплотить ряды.

Подсчет голосов

В сумме четыре политических наднациональных объединения (EPP, социалисты, либералы, зеленые), которые поддерживают фон дер Ляйен, имеют в Европарламенте 478 из 720 мест. Для утверждения главы Еврокомиссии нужно простое большинство - 361 голос. Запас - 117 голосов. То есть, даже если 20% членов этих фракций не явится в Европарламент (а за этим 18 июля будут пристально наблюдать очень многие), или проголосуют против своей фракции, потомственная еврочиновница фон дер Ляйен все равно получит свой мандат на 2025-2029 годы.

Однако не следует думать, что радикалы и неопределившиеся - оставшаяся треть депутатов ЕП - будут голосовать против фон дер Ляйен. Например, 3 депутата от радикальной до сепаратизма голландскоязычной бельгийской партии "Вламс беланг" фон дер Ляйен с радостью поддержат. Они ничего не имеют против ЕС, их противники не там, а в Валлонии - франкоязычном южном регионе Бельгии, от которого они мечтают отделиться. И они в рядах европейских правых такие не одни.

Один из дипломатов в Брюсселе рассказал корреспонденту ТАСС, почему ведущие европейские СМИ, аффилированные с партиями, так или иначе поддерживающими фон дер Ляйен, в последние две недели без остановки пишут о различных рисках, которые якобы могут поставить под сомнения ее избрание. "Неопределенность пугает и сплачивает политических сторонников. Она же рождает у общества иллюзию наличия выбора даже в ситуациях, когда никакого реального выбора уже не существует", - сообщил он.