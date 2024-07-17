Украине никогда не стать членом НАТО, интерес альянса заключается только в том, чтобы превратить эту страну в средство уничтожения России.

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Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью изданию «Аргументы и Факты».

В НАТО ответили на вопрос о вступлении Украины в 2024 году

«Ведь и тогда, и сегодня ясно, что этому выморочному государству не стать членом альянса, – подчеркнул политик. – У НАТО лишь один интерес – превратить Украину в средство уничтожения России».



В этой связи Медведев упомянул высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что «незалежная» вступит в альянс в 2034 году.

«То есть – никогда. Ведь к тому времени никого из руководителей нынешних натовских стран просто не будет на своих постах, а некоторых – и на белом свете. Вполне вероятно, что не будет и пресловутой страны 404», – резюмировал зампред Совбеза РФ.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по мнению журналистов американского издания Newsweek, НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды, вопреки всем формальным обещаниям.