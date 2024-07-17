Медведев рассказал, когда у России была возможность вступить в НАТО

Вступление России в Североатлантический альянс после распада СССР могло стать одним из сценариев развития событий, сообщил «АиФ» заместитель руководителя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

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По его словам, после распада Советского Союза Москва проводила курс на сближение с Западом. В тот момент вступление России в Альянс могло стать одним из сценариев развития событий. Речь шла о том, чтобы найти возможность уйти от разделения Европы на противостоящие друг другу военные блоки, преодолеть последствия холодной войны, найти общую идею как основу укрепления коллективной безопасности.

Медведев заявил, что РФ нужно добиться исчезновения Украины или НАТО

Политик указал, что тогда шанс был упущен. А события в Югославии и бомбардировки Белграда в нарушение норм международного права окончательно развеяли иллюзии.