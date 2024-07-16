Украинские блогеры попали на сайт «Миротворец» за призывы к прекращению огня

Украинских блогеров, которые призывали остановить войну любым способом после удара по детской больнице «Охматдет» внесли в базу «Миротворец». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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В частности, на «Миротворце» появились карточки Александра Волошина, Владиславы Роговенко и Насти Умки, а также других блогеров.

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Молодым людям вменяют «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также «распространение российской пропаганды» и «участие в информационно-психологической операции России против Украины».

8 июля российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Поражены заводы в разных частях страны, в том числе в Киеве. В столице Украины обломки ракеты упали на детскую больницу. Минобороны РФ объяснило, что это случилось из-за некачественной работы украинской ПВО. Очевидцы сообщили, что российская ракета поразила склад с вооружениями завода «Артем», неподалеку от него и располагалась больница «Охматдет».