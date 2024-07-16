Трамп-младший оценил шансы Вэнса стать президентом США

Бизнесмен Дональд Трамп-младший, сын 45-го президента США Дональда Трампа, в интервью порталу Axios заявил, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс имеет высокие шансы занять Овальный кабинет в 2028, после вероятного второго срока его отца.

В понедельник, 15 июля, на съезде Республиканской партии Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты. Кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стал сенатор от Огайо Вэнс.

Журналисты портала спросили предпринимателя, может ли Вэнс в дальнейшем стать главой государства.

«Я думаю, что вероятность будет очень высокой», — отметил Трамп-младший.



Напомним, что действующий лидер Соединенных Штатов Джозеф Робинетт Байден-младший ранее занимал посты сенатора от штата Делавер (с 1973 по 2009 год), 47-го вице-президента (при Бараке Обаме). В 1988 и 2008 безуспешно баллотировался в президенты от Демократической партии.