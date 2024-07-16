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В Грузии предположили, когда окончится конфликт на Украине

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что конфликт на Украине окончится не раньше, чем через год. Об этом сообщает ТАСС.

В Грузии предположили, когда окончится конфликт на Украине
© globallookpress.com

Такое заявление он сделал во время официального открытия предвыборной кампании партии. По его мнению, на окончание конфликта может повлиять результат президентских выборов в США.

«Война, которая идет на Украине, завершится не позднее, чем через год, а если на выборах президента Америки победят республиканцы, война может завершиться уже в январе», — заявил Иванишвили.

Он также добавил, что окончание украинского конфликта положительно скажется на положении Грузии на глобальной политической арене. Иванишвили считает, что в этом случае исчезнет непонимание между Тбилиси и странами Запада, а после изменятся и интересы Евросоюза и США в отношении Грузии.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Украина планирует прекратить боевые действия с помощью мирных переговоров.