В Грузии предположили, когда окончится конфликт на Украине

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что конфликт на Украине окончится не раньше, чем через год. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время официального открытия предвыборной кампании партии. По его мнению, на окончание конфликта может повлиять результат президентских выборов в США.

«Война, которая идет на Украине, завершится не позднее, чем через год, а если на выборах президента Америки победят республиканцы, война может завершиться уже в январе», — заявил Иванишвили.



Он также добавил, что окончание украинского конфликта положительно скажется на положении Грузии на глобальной политической арене. Иванишвили считает, что в этом случае исчезнет непонимание между Тбилиси и странами Запада, а после изменятся и интересы Евросоюза и США в отношении Грузии.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Украина планирует прекратить боевые действия с помощью мирных переговоров.