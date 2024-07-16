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Трамп встретился с Борисом Джонсоном

Бывший президент США Дональд Трамп провел встречу с экс-руководителем правительства Великобритании Борисом Джонсоном.

Трамп встретился с Борисом Джонсоном
© Соцсети
"Хорошая встреча с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном", - написал Трамп в Truth Social.

Бывший глава американской администрации сопроводил публикацию совместной фотографией и охарактеризовал собеседника как "очень классного парня".

Республиканская партия США на открывшемся 15 июля съезде утвердила Трампа и сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты на предстоящих выборах. В январе Джонсон выразил мнение, что возвращение Трампа в качестве хозяина Белого дома может быть именно тем, в чем сейчас нуждается весь мир.

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