Трамп встретился с Борисом Джонсоном

Бывший президент США Дональд Трамп провел встречу с экс-руководителем правительства Великобритании Борисом Джонсоном.

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"Хорошая встреча с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном", - написал Трамп в Truth Social.



Бывший глава американской администрации сопроводил публикацию совместной фотографией и охарактеризовал собеседника как "очень классного парня".

Республиканская партия США на открывшемся 15 июля съезде утвердила Трампа и сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты на предстоящих выборах. В январе Джонсон выразил мнение, что возвращение Трампа в качестве хозяина Белого дома может быть именно тем, в чем сейчас нуждается весь мир.