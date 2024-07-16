Иран отреагировал на обвинения в подготовке к покушению на Трампа

Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана в причастности к покушению на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его информации, сотрудник иранской миссии назвал подобные обвинения "безосновательными и предвзятыми".

"С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп считается преступником, который должен предстать перед судом и понести наказание за то, что отдал приказ об убийстве [генерала Касема] Сулеймани", - приводит агентство слова дипломата.



Однако Тегеран выбрал законный путь привлечения его к ответственности, добавили в постпредстве.

В США сообщили о подготовке Ираном покушения на Трампа

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что Иран якобы планировал покушение на Трампа, информация о чем привела к усилению охраны Секретной службой экс-хозяина Белого дома. По утверждению телеканала, целью иранских властей также являлось устранение бывшего госсекретаря США Майка Помпео.