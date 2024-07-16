СМИ назвали «роковую ошибку» службы безопасности при покушении на Трампа

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа является «полным провалом» американской секретной службы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух бывших сотрудников спецслужбы.

В агентстве отметили, что участники предвыборного митинга Трампа предупреждали службы о человеке на крыше, с которой в экс-президента стреляли. Несмотря на это после покушения там заявили, что здание было расположено примерно в 140 метрах от сцены, то есть за пределами территории, выделенной для мероприятия. А в местной полиции и вовсе сказали, что «это не их ответственность».

«Секретная служба заявила, что здание находится за периметром. Это неправда. Это должно было быть в пределах периметра. Это огромный провал», — сказал один из собеседников агентства.



Другой источник Reuters отметил, что произошедшее «обнажило серьезную дыру в системе безопасности». По его мнению, кто-то должен был следить за крышами и предотвратить покушение.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Экс-президент получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории, один человек был убит, еще двое получили ранения. Нападавшего ликвидировали ответным огнем снайперы ФБР.