В ФРГ рассказали о реакции Шольца на книгу кандидата в вице-президенты США Вэнса

Немецкое издание Bild вспомнило интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором он рассказал о книге кандидата в вице-президенты США Вэнса. По его словам, книга тронула его до слез. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как утверждает источник, в 2019 году Шольц дал интервью, в котором вспомнил книгу «Элегия Хиллбилли» за авторством кандидата в вице-президенты от республиканцев Джея-Ди Вэнса, который на тот момент занимал должность вице-канцлера и министра финансов. По словам Шольца, его тронуло описание тяжелых условий жизни бедных детей из США.

«Книга "Элегия Хиллбилли" Джей-Ди Вэнса меня очень тронула – там речь о тяжелых условиях жизни детей из низшего класса в США», — заявил он.



Ранее бывший президент США Дональд Трамп назначил Вэнса кандидатом в вице-президенты.