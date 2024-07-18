Власти США обвинили жителя Флориды в публичных угрозах убийства Байдена

Правительство США предъявило обвинения жителю Флориды, публично угрожавшему действующему президенту Штатов Джо Байдену убийством. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Уточняется, что обвинения предъявили Джейсону Олдею. Мужчина находился под наблюдением в психиатрическом институте и угрожал «перерезать» горло главе Белого дома.

В июле Олдея допросили агенты Секретной службы. Во время общения с представителями ведомства американец отрицал вменяемые ему действия, передает канал.

В ночь на 14 июля стало известно о покушении на 45-го главу Белого дома Дональда Трампа во время предвыборного митинга в городе Батлер, расположенном в штате Пенсильвания. В ходе мероприятия открылась стрельба, самого политика ранили, один человек погиб. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия.

Позднее в разведке Соединенных Штатов заявили, что не исключают новых попыток покушения на жизнь Трампа в ближайшие недели. Об этом изданию Politico рассказали американские чиновники. По словам представителей власти, ситуация может быть связана с Ираном.