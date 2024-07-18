CNN: Власти США обвинили жителя Флориды в публичных угрозах убийства Байдена
Правительство США предъявило обвинения жителю Флориды, публично угрожавшему действующему президенту Штатов Джо Байдену убийством. Об этом сообщил телеканал CNN.
Уточняется, что обвинения предъявили Джейсону Олдею. Мужчина находился под наблюдением в психиатрическом институте и угрожал «перерезать» горло главе Белого дома.
В июле Олдея допросили агенты Секретной службы. Во время общения с представителями ведомства американец отрицал вменяемые ему действия, передает канал.
В ночь на 14 июля стало известно о покушении на 45-го главу Белого дома Дональда Трампа во время предвыборного митинга в городе Батлер, расположенном в штате Пенсильвания. В ходе мероприятия открылась стрельба, самого политика ранили, один человек погиб. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия.
Позднее в разведке Соединенных Штатов заявили, что не исключают новых попыток покушения на жизнь Трампа в ближайшие недели. Об этом изданию Politico рассказали американские чиновники. По словам представителей власти, ситуация может быть связана с Ираном.