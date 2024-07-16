В ЮАР заявили о собственном видении урегулирования конфликта на Украине

Конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия России, африканские лидеры готовы во второй раз посетить обе страны в поисках переговорного решения. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС после выступления в одном из лондонских аналитических центров.

"Любая мирная инициатива должна учитывать [позиции] двух заинтересованных сторон. Поэтому [с нашей стороны] возможен диалог, который приведет к какому-либо урегулированию [конфликта]", - сказал глава МИД, говоря о возможности второй мирной миссии лидеров африканских стран в Россию и на Украину. По его словам, для завершения конфликта "необходимо взаимодействие с Россией".



Ламола отметил, что в ходе своего визита в Лондон обсуждал ситуацию на Украине с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

"У нас есть различия по Украине. Они смотрят на ситуацию по-своему. У нас свое видение урегулирования. Но мы согласились продолжать диалог", - подчеркнул южноафриканский министр.



В июне 2023 года представители семи государств Африки (Египта, Замбии, Коморских Островов, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР) посетили Киев и Санкт-Петербург, чтобы представить свою мирную инициативу из 10 основных пунктов. В их числе деэскалация конфликта с обеих сторон, дипломатические переговоры, обеспечение суверенности государств в соответствии с Уставом ООН, обмен пленными, послевоенное восстановление и другое.

В ответ на некоторые из этих пунктов президент РФ Владимир Путин сказал, что Украина сама вышла из переговоров с РФ, хотя в Стамбуле было парафировано мирное соглашение, которое он продемонстрировал африканским лидерам.