Госдеп отверг требование РФ устранить первопричины кризиса на Украине

Администрация США фактически отвергла требование Москвы устранить первопричины украинского кризиса, обозначенное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Что касается более широкого вопроса, который вы задаете.

Проблема с этой формулировкой - не формулировкой вашего вопроса, а с формулировкой министра иностранных дел [Лаврова] - заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <...> То, что Россия, как представляется, воспринимает в качестве угрозы, является демократией, функционирующей на ее границах. И это попросту не является законным выводом", - утверждал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он комментировал высказывания главы МИД РФ на заседании Совета Безопасности ООН.



На взгляд американского дипломата, "военной угрозы нет, никто не угрожает занять территорию России".

"Так что мы отвергаем такой взгляд", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.



По версии Миллера, Вашингтон работает с Киевом над тем, чтобы обеспечить "справедливый и прочный мир" на Украине. Дипломат пытался представить дело так, что в "водительском кресле" находится в этом вопросе якобы Украина, а не США.

Как ранее заявил Лавров, Москва предлагает устранить первопричины украинского кризиса, его урегулирование должно включать ликвидацию угроз в адрес России, исходящих от Запада.