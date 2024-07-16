Стрелявший в Трампа находился вне периметра охраны Секретной службы США

Устроивший попытку покушения на Дональда Трампа во время митинга в штате Пенсильвания смог пробраться на крышу. Как пишет агентство Reuters, крыша находилась за пределами Секретной службы охраны Соединенных Штатов.

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«Вооруженный преступник, пытавшийся убить Трампа, открыл огонь с крыши, которая, по заявлению Секретной службы США, находилась за пределами периметра охраны», — написано в статье со ссылкой на двух бывших чиновников Секретной службы.



Подобное упущение оказалось «огромной прорехой» при обеспечении безопасности экс-президента. Бывший оперативный сотрудник секретной службы США Кеннет Валентайн сказал о необходимости вести слежку за крышей во время митинга.

Тринадцатого июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.

Ранее американские СМИ написали, что стрелявшему в экс-президента США Дональда Трампа Томасу Мэтью Круксу трижды удалось скрыться от сотрудников Секретной службы. Сотрудники полиции полагают, что Крукс мог воспользоваться вентиляционной системой, чтобы попасть на крышу.