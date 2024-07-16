В США обвинили Байдена в провокациях России

Миллиардер из США Дэвид Сакс обвинил президента его страны Джо Байдена в том, что тот спровоцировал Россию на вооруженный конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время съезда республиканцев в городе Милуоки. По его словам, Байден также отверг все возможности по заключению мира на Украине, а сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков были направлены на поддержку Киева.

«После этого (Байден — прим. ред.) отверг каждую возможность по установлению мира на Украине, включая договор по окончанию войны всего два месяца спустя после ее начала. Теперь война идет уже три года и конца не предвидится», — заявил он.



Ранее Сакс вспомнил слова американского журналиста и телеведущего Такера Карлсона о возможном покушении на Трампа.