В США сообщили о подготовке Ираном покушения на Трампа

Разведка Соединенных Штатов получила информацию о том, что спецслужбы Ирана якобы намереваются устранить 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Журналисты отметили, что инцидент в Пенсильвании и этот мнимый заговор никак не связаны между собой.

По их данным, целью иранцев также был экс-директор ЦРУ (был назначен при Трампе), бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, что в субботу, 13 июля, молодой мужчина залез на крышу производственного здания и открыл огонь из автоматической винтовки по Трампу и его сторонникам.

Был убит один человек — 50-летний пожарный инспектор, ранены трое — кандидат в президенты и два участника мероприятия.

Трамп впервые после покушения появился перед своими сторонниками

В США обвинили в произошедшем сотрудников спецслужб, которые не смогли своевременно устранить угрозу, не имели спецсредств, позволили опекаемой персоне встать в полный рост.