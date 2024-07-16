Евросовет отверг мирную инициативу Орбана

Глава Европейского совета Шарль Мишель отказался от мирного плана венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает Reuters.

В своем ответном письме Орбану, Мишель заявил, что никакие мирные инициативы по украинскому конфликту невозможны без участия самой Украины. Он также добавил, что политика Евросоюза по военной помощи Киеву является «политикой мира, а не войны». Кроме того, Мишель подчеркнул, что Евросоюз будет и дальше настаивать на выводе российских сил с территории Украины.

Помимо этого глава Евросовета указал Орбану на то, что Венгрия не имеет права выдвигать подобные инициативы без одобрения Брюсселя.

«Ротационное председательство в Совете ЕС не имеет полномочий представлять Европейский союз на международной арене и не получало мандата на переговоры от имени ЕС», — заявил он.



Ранее Виктор Орбан последовательно посетил Украину, Россию и Китай. Во время этого турне премьер Венгрии провел личную встречу с главой каждого посещенного государства. После этого он направил лидерам Евросоюза письмо со своим планом мирного урегулирования конфликта.