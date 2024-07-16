В ФРГ потребовали предоставить деньги за информацию по «Северным потокам»

Фракция правой партии «Альтернатива для Германии» потребовала предоставить 50 миллионов евро для вознаграждения тем, кто располагает информацией об атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает NDR.

Отмечается, что АдГ уже направило соответствующую заявку в парламентский комитет по правовым вопросам. Она предусматривает выделение 50 миллионов евро из бюджета Генпрокуратуры.

«По мнению АдГ, это позволит создать условия для того, чтобы федеральный генпрокурор Йенс Роммель объявил соответствующее вознаграждение, которое приведет к выяснению диверсии», — говорится в тексте.



Также в партии призвали правительство страны создать независимую рабочую группу для подсчета ущерба от подрыва газопроводов.

Напомним, что диверсия на российских «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Расследование произошедшего проводили в Дании и Швеции, но закрыли в начале 2024 года. Таким образом сейчас его проводит в Европе только Германия.