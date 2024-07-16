МИД Венгрии назвал способ завершить конфликт России и Украины

Урегулировать украинский конфликт на поле боя невозможно, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Поэтому, уточнил он, Будапешт продолжит прилагать все усилия, чтобы привести стороны конфликта к переговорам, передает ТАСС.

Если нет решения на поле боя, то решение можно найти только за столом переговоров. Если мы заблокируем каналы связи, если мы не будем разговаривать друг с другом, если мы будем организовывать мероприятия, на которых будет присутствовать только одна сторона из двух враждующих, то мы не придем к решению [конфликта на Украине], — подчеркнул министр.



Он добавил, что Венгрия не отступится и продолжит свою «миротворческую миссию». Сийярто также выразил мнение, что мировое большинство поддерживает эту позицию и не хочет затягивания или разжигания конфликтов.

Ранее группа из 63 депутатов Европарламента выступила с инициативой лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС. Поводом стали мирные инициативы премьер-министра Виктора Орбана. Они обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и заявили, что премьер Венгрии «нанес значительный ущерб», злоупотребляя ролью председателя в Совете Евросоюза.

Сийярто назвал скандалом попытки лидеров ЕС запретить Венгрии контакты с РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил данную инициативу страхом ЕС утратить власть и влияние. Парламентарий выразил мнение, что Запад боится из-за возможных судебных разбирательств по факту украинского конфликта и коррупции.