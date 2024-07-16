Минск заявил об отказе Варшавы от сотрудничества, так как оно урегулирует кризис
Польша полностью отказалась от сотрудничества с Белоруссией по вопросам управления границей, так как понимает, что совместные усилия позволят эффективно бороться с нелегальной миграцией и преступниками, которые извлекают из нее выгоду. Об этом заявил замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич.
"Несмотря на наши постоянные предложения, Варшава полностью отказалась от сотрудничества с Минском в рамках инструментов правовой помощи и управления границей, отлично понимая, что только совместные усилия позволят эффективно бороться с преступниками, которые эксплуатируют несчастных мигрантов на их пути из своих стран в Западную Европу, прежде всего в Германию", - сказал он в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.
Дипломат указал на то, что Польшей на границе с Белоруссией развязана "настоящая война против мигрантов из южных стран с десятками убитых и сотнями искалеченных людей польскими силовиками".
Замглавы МИД Белоруссии напомнил о недружественных действиях и со стороны других стран-соседей, в частности, запрете Вильнюсом транзита белорусских удобрений через литовские порты в страны Африки и Азии, а также запрет стран Европейского союза на авиасообщение с республикой.
"Складывается впечатление, что при все еще глобальном вовлечении в международную повестку, западные страны все больше самоограничиваются и лишаются инструментов влияния", - указал дипломат. "Стремление удержать гегемонию, нежелание признавать законные интересы и озабоченности в сфере безопасности своих соседей и других игроков, стремление к получению односторонних преимуществ в доступе к ресурсам, желание недобросовестно воспользоваться доминирующим положением в экономике привели одурманенный эйфорией однополярного момента Запад, его элиты, судя по всему, для него самого, к неожиданному результату. Запад не возглавил многосторонность, как мог бы сделать истинный лидер, но западные элиты попытались максимально использовать свои преимущества для эксплуатации других, - сказал Амбразевич. - Мы являемся свидетелями осознанного отказа западных элит в лице НАТО от многосторонности в решении кризисов и ее ставки на противостояние с теми, кого они определили в конкуренты, в противники и в угрозы. Более того, мы являемся свидетелями не просто отказа Запада от многосторонности, но отказа от двустороннего международного сотрудничества со ставкой на принуждение к взаимодействию на навязанных Западом условиях и правилах". Таким тенденциям, как указал замглавы МИД Белоруссии, противостоит объединительная повестка в целом ряде форматов, среди которых Шанхайская организация сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, АСЕАН и другие региональные объединения". Эти объединения не направлены против кого-то, не направлены против Запада, но как уже отмечено, Запад сам не готов к сотрудничеству с ними", - подчеркнул Амбразевич.