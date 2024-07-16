Минск заявил об отказе Варшавы от сотрудничества

Польша полностью отказалась от сотрудничества с Белоруссией по вопросам управления границей, так как понимает, что совместные усилия позволят эффективно бороться с нелегальной миграцией и преступниками, которые извлекают из нее выгоду. Об этом заявил замглавы белорусского МИД Юрий Амбразевич.

"Несмотря на наши постоянные предложения, Варшава полностью отказалась от сотрудничества с Минском в рамках инструментов правовой помощи и управления границей, отлично понимая, что только совместные усилия позволят эффективно бороться с преступниками, которые эксплуатируют несчастных мигрантов на их пути из своих стран в Западную Европу, прежде всего в Германию", - сказал он в выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.



Дипломат указал на то, что Польшей на границе с Белоруссией развязана "настоящая война против мигрантов из южных стран с десятками убитых и сотнями искалеченных людей польскими силовиками".

Замглавы МИД Белоруссии напомнил о недружественных действиях и со стороны других стран-соседей, в частности, запрете Вильнюсом транзита белорусских удобрений через литовские порты в страны Африки и Азии, а также запрет стран Европейского союза на авиасообщение с республикой.