Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал скандалом попытки лидеров Евросоюза запретить его стране контакты с Россией в целях урегулирования конфликта на Украине. Выступая в ходе дискуссии в Совете Безопасности ООН, он заявил, что Венгрия отвергает подобные действия.

"Это не только неприемлемо, это просто скандал, когда страна подвергается стигматизации в ХХI веке только из-за того, что она выступает в пользу дипломатического решения и использует каналы связи со сторонами [конфликта], между которыми нет понимания по важнейшим вопросам", - сказал глава МИД, имея в виду нападки на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его миротворческую миссию по урегулированию украинского конфликта.

В период со 2 по 11 июля он побывал с визитами в Киеве, Москве, Пекине, Вашингтоне, а также в штате Флорида в гостях у экс-президента США Дональда Трампа, где обсуждал пути к миру на Украине. Его поездки в Москву и Пекин вызвали откровенное недовольство в Брюсселе, где лидеры Евросоюза заявили, что не давали Венгрии полномочий говорить от имени всего сообщества, используя свое временное председательство в Совете ЕС. Венгерское правительство заявило в ответ, что Орбан представлял свою страну, а не ЕС, а его миротворческая миссия будет продолжена несмотря на нападки недоброжелателей.

Выступая с трибуны ООН, Сийярто не только указал на неправомерность действий руководства ЕС, но и уличил его в лицемерии. Он напомнил, что занимает министерский пост уже почти 10 лет - дольше, чем кто-либо из его коллег в Евросоюзе, - и хорошо помнит все дискуссии на тему вооруженных конфликтов за пределами Европы. "Какова всегда была европейская позиция? Призывать воюющие стороны к отказу от решения на поле боя, началу мирных переговоров и поиску дипломатического урегулирования. А какова позиция сейчас, когда идет война в Европе? Абсолютно другая. Если кто-то использует слова "мир" и "переговоры", то он сразу же подвергается стигматизации, его начинают называть шпионом, троянским конем, чьим-то другом и т. п. Это совершенно неправильный подход", - заявил глава МИД.

Он посетовал, что из-за таких действий Брюсселя "легитимность дипломатии, по сути, ставится под сомнение". "Дипломатия - это не только возможность говорить с теми, с кем вы во всем согласны. Дипломатия предусматривает разговор со всеми, в том числе с теми, с кем вы не согласны по важнейшим вопросам", - напомнил министр.

Сийярто подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине требуются мирные переговоры. По его убеждению, события двух с половиной дет доказали, что этот конфликт "не может быть разрешен на поле боя". "Мы должны вернуть легитимность дипломатии", - заявил глава венгерского МИД, призвав ООН сыграть более активную роль в урегулировании украинского конфликта.