Порошенко раскритиковал власти Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал власти страны за то, что они принимают недостаточно мер для восстановления выработки электричества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию выступления Порошенко в Верховной раде.

По словам Порошенко, власти Украины не решают проблему электрогенерации, хотя в последние несколько дней она стоит особенно остро из-за жаркой погоды. Он также напомнил, что ранее Верховную раду призвали принять закон о снижении пошлин и налогов с закупок компонентов для электровыработки.

«Проглатывайте этот прохладный воздух. И представьте себе девятый, тринадцатый или двадцатый этаж многоэтажного здания без света, кондиционеров и лифта. <…> Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон — снятие пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель. И у меня вопрос: "А где солнечные батареи? Где аккумуляторы, <…> Где, где, где?», — заявил он.



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