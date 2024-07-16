Макрон принял отставку премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщает Associated Press.

При этом отмечается, что Макрон оставил Атталя в качестве главы временного правительства, поскольку Франция «готовится принять Олимпийские игры в Париже в конце месяца».

«В заявлении канцелярии президента страны говорится, что глава государства принял отставку Атталя и других министров во вторник. Он и другие члены правительства будут заниматься текущими делами до тех пор, пока не будет назначено новое правительство», — говорится в тексте.



Также указывается, что пока неизвестно, когда Макрон назначит нового премьер-министра.