Нетаньяху сравнил ситуацию в Газе с наступлением на Берлин

Израиль не может остановить операцию в Газе без полного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС так же, как союзники по антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне не могли прекратить наступление на Германию без взятия Берлина. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании Кнессета.

"Президент [США Джо] Байден, все международное сообщество и многие здесь нам говорили: "Стоп, хватит, войну можно закончить, нужно пойти на компромисс, нужно понять, что ХАМАС невозможно победить". После того как все это нам говорили, я привел такое сравнение: представьте себе, сказал я, что после того, как союзники вторглись в Нормандию, вошли во Францию, оккупировали 80 процентов Германии, они бы сказали: "Давайте оставим 20 процентов от немецкой армии и не станем вторгаться в бункер Гитлера в Берлине". Мол, все в порядке, на этом можно закончить войну. Для меня такое было неприемлемо, и я противостоял этому давлению", - сказал он.



По оценке премьера, стенограмму выступления которого распространила его канцелярия, Израиль добивается "систематического прогресса в достижении целей войны" в секторе Газа благодаря сочетанию военного и дипломатического давления на ХАМАС. При этом он подчеркнул, что настоял на продолжении операции, несмотря на многочисленные возражения.