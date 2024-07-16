В США заявили о хаосе в Верховной Раде Украины

Невозможность провести выборы в парламент в условиях военного положения вызывает хаос в Верховной Раде. Об этом сообщает The New York Times.

В издании отметили, что в условиях военного положения в стране невозможны никакие выборы для замены членов парламента, поэтому на заседаниях регулярно отсутствует более 10% депутатов.

«Рада находится в состоянии хаоса. Она потеряла свое влияние», — говорится в тексте.



В NYT пояснили, что парламент распался на фракции, поскольку после принятия ключевых законов, в том числе о призыве, ему приходится сотрудничать с партией «Оппозиционный блок». Это привело к тому, что министры позволяют себе не появляться на заседаниях, что подрывает доверие к властям Украины.

«Эта неразбериха сводит на нет какую-либо значимую роль парламента в надзоре за правительственными учреждениями. Несмотря на то, что в Украину вливаются миллиарды долларов иностранной помощи, чиновников постоянно обвиняют в коррупции и неэффективном управлении», — отмечается в тексте.



Кроме того данное положение вещей усиливает критику по поводу того, что в руках Владимира Зеленского сосредоточено слишком много власти.