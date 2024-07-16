В МВД ФРГ прокомментировали запрет журнала после интервью Захаровой

Глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала запрет политического журнала Compact серьезным ударом по правым экстремистам. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Compact впервые вышел в 2010 году и с тех пор стал одним из основных изданий так называемых «новых правых», его руководитель Юрген Эльзессер поддерживал тесные связи с «Альтернативой для Германии» и «Свободной Саксонией».

«Сегодня я запретила правоэкстремистский журнал Compact. Наш запрет - это серьезный удар по правоэкстремистской среде», — отметила Фезер.



В МВД уточнили, что стражи порядка провели обыски в помещениях издания в Бранденбурге, Гессене, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

Ранее представитель МИД Мария Захарова предположила, что на закрытие издания повлияла публикация на его страницах интервью, в котором она рассказала о ситуации с «Северными потоками».

Дипломат уточнила, что рассказала немецким журналистам о запрете на получение Берлином российского газа из-за запрета со стороны США, сохранности одной из веток «Северных потоков».