Молдавия объявит Россию главной угрозой нацбезопасности

Правительство Молдавии намерено принять новую Национальную стратегию обороны и объявить Россию главной угрозой безопасности страны. С документом ознакомился портал Newsmaker.

«Установление [Москвой] военного сухопутного коридора до границ Молдавии представляло бы прямую угрозу конституционному порядку и государственности страны», — приводится в публикации выдержка из текста стратегии.



Согласно документу, опасность для Кишинева также представляют расположенные на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики российские миротворцы. В конце раздела Россия называется экзистенциальной угрозой для республики.

Ранее молдавский президент Майя Санду приветствовала начало переговоров о членстве республики в ЕС и заявила, что в будущем Кишинев обязательно станет частью союза. Лидер республики также выразила благодарность за поддержку председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.