Журналист запрещенного в ФРГ журнала раскрыл детали обыска в редакции

Журналист немецкого Compact Хансйорг Мюллер, взявший интервью у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, рассказал NEWS.ru, что полиция ФРГ изъяла у сотрудников издания телефоны и компьютеры, а на связь с ними он вышел только через третьих лиц. По его словам, немецкие власти нагло нарушили законы, чтобы «закрыть рот» Compact.

Мы жутко возмущены. У сотрудников отобрали все — телефоны, компьютеры. Команда полицейских провела полный поиск. У всех сотрудников изъяли все. Я смог с ним пообщаться только через третьих лиц. Напомню, Глава МВД имеет право запрещать только общественные организации, а фирмы могут запрещать только после решения суда. Но я видел документ о запрете Compact, где все фирмы, принадлежащие изданию, назвали общественными организациями. Это прямой обход законов Германии только для того, чтобы могли запретить наше издание. Глава МВД нагло нарушала законы Германии, чтобы закрыть рот Compact, — сказал Мюллер.



По его словам, он, как и американский журналист Такер Карлсон, позволил российским представителям выговариваться на Запад без какой-либо цензуры.

Цензура властей Германии работает над тем, чтобы никогда не слышать в оригинале российских представителей. Мы передали все слова Марии Владимировны так, как она это сказала, без каких-либо вмешательств, — сказал Мюллер.

Ранее Захарова сообщила, что блокировка властями Германии немецкого журнала Compact связана с ее интервью. По ее словам, главная причина заключается в правде, которая не понравилась Берлину. По ее словам, в ходе беседы получился прямой и открытый разговор, на который в понедельник, 15 июля, видимо, обратили внимание в немецком МВД. Уже на следующий день в редакцию пришли с обысками, а издание запретили, подчеркнула дипломат.