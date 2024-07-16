СМИ: украинцы проявили к Трампу больше негатива, чем европейцы

Украинские пользователи проявили больше негатива к бывшему президенту США Дональду Трампу после покушения на него, чем европейцы. Об этом свидетельствуют данные исследования «Крибрум», проведенного по заказу ТАСС.

Согласно его результатам, критика в адрес Трампа в социальных сетях Украины в первые после покушения дни содержалась в 78% сообщений. Главным образом украинцы высмеивали экс-президента и высказывали ожидания негативных последствий для их страны в случае его победы на выборах.

При этом во Франции число критикующий Трампа составляло 35%, в Германии — 30%. В этих странах пользователи продвигали постановочную версию преступления, выражали сожаление, что теперь его «никто не сможет остановить» и утверждали, что экс-глава «сам продвигает насилие».

Исследование проводилось в период с 13 по 15 июля. «Крибрум» проанализировал 408 тысяч сообщений соцсетей от 197 тысяч авторов.