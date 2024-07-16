Молдавия остановила поставки электроэнергии Украине

Молдавская компания Moldelectrica временно приостановила поставки электроэнергии Украине из-за аномальной жары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании в социальных сетях.

Отмечается, что приостановка поставок будет действовать до 21 июля. Как пояснили в компании, такое решение было принято из-за роста потребления электричества в самой Молдавии, которое произошло из-за аномальной жары. Кроме того, жара также приводит к перегреву проводников и снижению пропускной способности.

«Moldelectrica сообщает об ограничении пропускной способности национальной электроэнергетической системы. Таким образом, в течение периода с 12 по 21 июля мощность коммерческих обменов на границе Молдавии и Украины ограничена значениями 0 мегаватт в обоих направлениях», — сказано в сообщении компании.



Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что Киев готовится к энергетическому кризису.