Глава МИД Венгрии понадеялся на встречу с Лавровым

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто понадеялся на встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке. Об этом он рассказал телеканалу M1.

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«Сегодня я встречусь со своим коллегой Сергеем Лавровым», — рассказал дипломат.



Сийярто также добавил, что до этого провел переговоры по телефону с главой МИД КНР Ваном И.

Ранее Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совбеза. Предполагается, что 17 июля с участием главы МИД России также состоится обсуждение проблемы конфликта Израиля и Палестины.