Пока вы не уснули: новая версия крушения SSJ 100 и украинский след в покушении на Трампа

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Названа новая версия крушения Superjet в Подмосковье

Предварительной версией крушения Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа» в Подмосковье стала неправильная установка датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

По его словам, один из техников Луховицкого авиазавода, нарушив руководство по эксплуатации, установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в 5 градусов. В результате во время набора высоты недостоверные показания вызвали несвоевременную активацию системы защиты, предотвращающей самолет от выхода в сваливание. Она и направила в Superjet в землю.

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Медведчук указал на украинский след в покушении на Трампа

Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук предупредил кандидата в президенты США Дональда Трампа, что к покушению на него может быть причастна Украина. Об этом сообщает ТАСС.

Покушение на Трампа было совершено на предвыборном митинге. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека.

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В Европарламенте требуют лишить Венгрию голоса в ЕС

Группа из 63 депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, в котором эта страна сейчас председательствует, из-за мирных инициатив премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что соответствующее послание евродепутаты отправили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле. В нем утверждается, что Орбан «нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью страны-председателя Совета ЕС».

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Начальник Генштаба посетил зону СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне спецоперации и вручил госнаграды. Об этом сообщили сегодня в Минобороны России.

По данным военного ведомства, первый заместитель министра обороны заслушал доклад о сложившейся обстановке в зоне ответственности группировки войск «Восток», отметил «ее успехи при освобождении населенного пункта Урожайное», а также и поставил задачи «на дальнейшие действия».

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В Польше заявили о подготовке НАТО к войне

Потенциальное противостояние НАТО с Россией «будет невероятно близко», если Москва одержит победу в конфликте на Украине. Такое мнение выразил в интервью порталу Wirtualna Polska президент Польши Анджей Дуда.

«НАТО – оборонительный альянс, но древняя мудрость гласит: «Хотите мира? Готовьтесь к войне». Альянс должен быть достаточно сильным, чтобы сделать невыгодным нападение на него», - заявил польский политик в ответ на вопрос, готовится ли НАТО к войне



Дуда также выразил уверенность, что Россия представляет собой самую большую угрозу безопасности стран НАТО.

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В МИД Индии вызвали посла Украины из-за высказываний Зеленского

В МИД Индии 15 июля вызвали украинского посла из-за высказываний Владимира Зеленского, осудившего визит индийского премьера Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает The Economic Times.

Как отмечает газета, содержание беседы в МИД не раскрывалось, но вызов посла «ясно указывает на недовольство Нью-Дели». На фоне заявлений Зеленского Индия также отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.

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Суд вынес приговор Фейгину*

Суд заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина* к 11 годам колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщает 16 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что приговор вынес Басманный районный суд Москвы. Фейгин* признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Назван размер награды за первый уничтоженный F-16

Военнослужащий, первый сбивший американский истребитель F-16, получит 15 миллионов рублей. Такую награду за уничтожение самолета объявила российская компания «ФОРЭС». Слова директора организации Ильи Потанина приводит Минобороны в Telegram.

Потанин также вручил награды военнослужащим, уничтожившим танки Abrams и Leopard в зоне проведения спецоперации. По словам директора «ФОРЭС», церемония стала уже седьмой. Размер выплаты за каждый танк составил 500 тысяч рублей.

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РПЦ призвала запретить магию

© РИА Новости

В России на законодательном уровне должны быть запрещены оккультные и магические услуги. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, пишет ТАСС.

Лукьянов выступил с таким предложением на конференции в Общественной палате РФ, обратив также внимание на магистерскую программу по эзотерике Российского государственного гуманитарного университета.

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В России захотели полностью запретить электросамокаты

© РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос о необходимости полного запрета электросамокатов для езды по улицам.

«В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатчиков. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?» - поинтересовался Володин.



В опросе три варианта ответа – да, нет и все равно. По данным на 9.50 мск 16 июля, вариант «да» набрал 72% голосов, а вариант «нет» - 24%. И лишь 4% участников голосования отметили, что им все равно.

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