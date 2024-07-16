МИД Ирана заявил о готовности «открыть новую главу» в отношениях с Западом

Иран готов к улучшению отношений с западными странами, однако они должны пойти на следующий шаг, чтобы «открыть новую главу». RT на русском

«Мы считаем, что теперь [пришло] время и настал черед другой стороны доказать ее искренние [намерения], чтобы [начать] взаимодействие и открыть новую главу [в отношениях]. Мы всегда были крайне честными и серьезными, конечно, будем честными и серьезными, когда дело дойдет до обеспечения взаимодействия со всеми международными игроками», - сказал политик в интервью журналу Newsweek. Так он ответил на вопрос, какова вероятность улучшения отношений с Западом после избрания нового иранского президента Масуда Пезешкиана. ТАСС

До этого исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани отметил многолетнее партнерство Тегерана и Москвы, а также назвал Россию сильной страной. Газета.Ru