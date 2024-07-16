Стало известно, что Зеленский мог спасти Трампа от покушения

Во время саммита НАТО в Вашингтоне президенту Украины Владимиру Зеленскому намекнули о готовящемся покушении на экс-президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политтехнолог Марат Баширов. Однако, по его словам, украинский президент не стал принимать меры для предотвращения такого сценария. Эксперт добавил, что Зеленский рассказал об этом главе ГУР Украины Кириллу Буданову.

© News.ru

Буквально за несколько дней до покушения Зеленский был на саммите НАТО в Вашингтоне. Разумеется, он не смог обойти стороной недавно прошедшие дебаты, после которых власти Киева сильно обеспокоились, останется ли Байден на посту президента США. В Вашингтоне его быстро успокоили и уверили в том, что действующий президент обязательно будет переизбран. Именно это стало намеком на готовящееся покушение на Трампа. Поняв намек, Зеленский рассказал все Буданову. А тот, решив хайпануть, начал говорить про Путина, надеясь, что после убийства Байдена все вспомнят о том, какие предупреждения он делал и насторожатся, — рассказал Баширов.



По его словам, Зеленский мог бы предупредить администрацию Трампа быть бдительнее, чтобы подстраховать его, но не сделал этого.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам политолог Алексей Наумов заявил, что покушение на Трампа усилит в глазах избирателей его образ мученика, который был создан уголовными делами против политика. Эксперт считает, что Трамп одержит победу на выборах с большой долей вероятности. В свою очередь обозреватель CNN Стивен Коллинсон подчеркнул, что фотография, на которой Трамп изображен с окровавленным ухом и поднятым на фоне американского флага кулаком, «мгновенно стала культовой».

Аналогичного мнения придерживается телеведущий и журналист Владимир Познер. По его мнению, покушение поможет политической карьере экс-президента США. Кроме того, он признался, что ожидал подобного инцидента.