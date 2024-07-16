СМИ: Индию не пугают санкции за торговлю с Россией

Визит индийского премьера Нарендры Моди в Россию показал, что западные санкции и отключение от SWIFT не пугают Индию, она проводит независимую политику. Об этом пишет издание The Print.

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Моди посетил Москву 8-9 июля. Этот визит стал первой зарубежной поездкой индийского премьера с начала третьего срока его полномочий. Путин и Моди провели переговоры в Кремле, обсудив двусторонние отношения и украинский кризис. По итогам встречи было объявлено, что страны рассматривают заключение долгосрочного контракта на поставку нефти.

Индийское издание обратило внимание, что визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву привлек пристальное внимание и вызвал ажиотаж на Западе.

«США и европейские страны испытывают беспрецедентное беспокойство из-за углубления отношений между Нью-Дели и Москвой», - отмечается в статье.



При этом, несмотря на санкционное давление на Россию и угрозы США, Нью-Дели проводит независимую внешнюю политику, закупает существенные объемы российской нефти и осуществляет транзакции в рупиях, пишет издание.

«Запад должен понять, что времена изменились. Индия стала сильнее как экономически, так и стратегически», - подчеркнули журналисты.



Они также отметили, что от доллара США постепенно отказываются и многие страны, а цифровизация платежей позволяет Индии не бояться отключения от системы SWIFT.

Западные страны после начала специальной операции на Украине усилили санкционное давление на Россию. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.