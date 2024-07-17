Конгрессмен Дональдс: энергия Трампа после покушения лишь увеличилась

Экс-президент США Дональд Трамп стал более энергичным после совершенного на него покушения. Об этом РИА Новости заявил член палаты представителей конгресса США республиканец Байрон Дональдс. По словам конгрессмена, поведение Трампа в основном осталось прежним. При этом Дональдс отметил, что фокус и энергия бывшего президента возросли. Это поможет Трампу в дальнейшей работе. До этого сообщалось, что слух Трампа мог ухудшиться из-за попадания пули в ухо во время попытки покушения на него на митинге в Пенсильвании. Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.