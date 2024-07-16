Бывший президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь в минувшие выходные сказалось на нем. Об этом он заявил в телефонном разговоре с корреспондентом телеканала ABC News.

"Я стараюсь не думать об этом, но да", - ответил Трамп на вопрос о том, повлиял ли на него инцидент, когда пуля пролетела мимо головы и задела правое ухо.



По его словам, случившееся "оставило свой след". Он отметил, что действующий президент США Джо Байден был "исключительно любезен" в телефонном разговоре с ним после нападения.

Трамп также прокомментировал выдвижение на пост вице-президента сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса на съезде Республиканской партии. Он заявил, что Вэнс, прежде настроенный критически по отношению к нему, полностью поддержал его после более тесного знакомства.