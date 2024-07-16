Бизнесмен Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, признал, что покушение в Пенсильвании повлияло на него, пишет ABC News.

Журналисты телеканала попросили 45-го президента США рассказать о том, повлияло ли на него покушение, отразилось ли на поведении, планах.

«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, повлияло», — отметил Трамп.



Ранее кандидат в президенты сообщил, что намерен продолжать бороться со злом, несмотря на инцидент.

Напомним, что покушение на Трампа произошло в субботу, 13 июля, в 18:11 (02:11 мск, воскресенье). Стрелявший выпустил пять пуль, одна из них пробила политику правое ухо.

По мнению экспертов, его спасло то, что он выступал очень эмоционально, обращался к разным группам зрителей, жестикулировал. В результате, пуля прошла по касательной и не нанесла серьезных повреждений.