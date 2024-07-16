Медведчук указал на украинский след в покушении на Трампа

Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук предупредил кандидата в президенты США Дональда Трампа, что к покушению на него может быть причастна Украина. Об этом сообщает ТАСС.

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Покушение на Трампа было совершено на предвыборном митинге. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека.

Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы. СМИ писали, что в базе данных избирателей он числился как сторонник республиканцев, но еще ни разу не голосовал из-за возраста. В ФБР заявили, что мотивы Крукса пока неизвестны, на расследование уйдет несколько месяцев.

По данным ТАСС, Медведчук направил Трампу письмо, в котором указал, что экс-президент США выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Медведчук подчеркнул, что мир Трампа означал бы потерю власти «нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами». По версии украинского политика, из-за этого Трамп стал личным врагом Зеленского.