Медведчук указал на украинский след в покушении на Трампа
Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук предупредил кандидата в президенты США Дональда Трампа, что к покушению на него может быть причастна Украина. Об этом сообщает ТАСС.
Покушение на Трампа было совершено на предвыборном митинге. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека.
Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы. СМИ писали, что в базе данных избирателей он числился как сторонник республиканцев, но еще ни разу не голосовал из-за возраста. В ФБР заявили, что мотивы Крукса пока неизвестны, на расследование уйдет несколько месяцев.
По данным ТАСС, Медведчук направил Трампу письмо, в котором указал, что экс-президент США выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Медведчук подчеркнул, что мир Трампа означал бы потерю власти «нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами». По версии украинского политика, из-за этого Трамп стал личным врагом Зеленского.
«Этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы. Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след», - заявил Медведчук.