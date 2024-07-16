Порошенко решил внести залог за подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко внесет залог за экс-командира одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Романа Червинского, обвиняемого в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах украинского аэродрома Канатово. Lenta.ru

«Не мог дождаться, поэтому сегодня утром внесли весь залог в размере 9 млн грн за свободу Романа Червинского. Надеюсь, после года жестокого обращения и бесчисленного количества судебных слушаний он сегодня будет свободен», — написал Порошенко в соцсетях. RT на русском

В 2023 году издание The Washington Post сообщило, что Червинский координировал диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным газеты, он работал на людей, подчинявшихся бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Червинского задержали в апреле 2023 года, с тех пор он находится под стражей. Экс-полковник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Газета.Ru