Боррель признался в разногласиях в ЕС по ситуации на Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС был един перед лицом украинского кризиса, пока Венгрия не начала активно вмешиваться в ситуацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир TVE.
В июле премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Россию и Украину, проведя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он совершил эти поездки вскоре после того, как к Венгрии перешло шестимесячное председательство в Совете ЕС.
По итогам переговоров Орбан обратился к главе Европейского совета Шарлю Мишелю, призвав восстановить дипломатические отношения ЕС с Россией. Также он предложил начать переговоры с Китаем о мирной конференции.
Позже в Еврокомиссии заявили, что в знак несогласия с поездками Орбана ЕС бойкотирует встречу глав МИД Евросоюза, которая должна пройти в Будапеште в августе. Вместо этого Боррель созовет встречу министров в это же время в Брюсселе.
«Мы были очень едины <…>. Теперь начинают появляться несогласия, и вы видели позицию Венгрии, но до настоящего моменты мы были очень едины», - так прокомментировал ситуацию Боррель.