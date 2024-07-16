В ЕС сообщили о разногласиях из-за Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС был един перед лицом украинского кризиса, пока Венгрия не начала активно вмешиваться в ситуацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир TVE.

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В июле премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Россию и Украину, проведя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он совершил эти поездки вскоре после того, как к Венгрии перешло шестимесячное председательство в Совете ЕС.

По итогам переговоров Орбан обратился к главе Европейского совета Шарлю Мишелю, призвав восстановить дипломатические отношения ЕС с Россией. Также он предложил начать переговоры с Китаем о мирной конференции.

Позже в Еврокомиссии заявили, что в знак несогласия с поездками Орбана ЕС бойкотирует встречу глав МИД Евросоюза, которая должна пройти в Будапеште в августе. Вместо этого Боррель созовет встречу министров в это же время в Брюсселе.